Twee doden in water bij pretpark: 'Anton M. weet niets meer van ongeluk Duinrell' Auto in het water op parkeerplaats Duinrell

WASSENAAR - Anton M., die met zijn auto laveloos het water bij Duinrell in Wassenaar inreed waardoor twee inzittenden om het leven kwamen, herinnert zich niks meer. Dat zei zijn advocaat woensdag tijdens een eerste voorbereidende zitting, waarbij de Slowaakse consul aanwezig was. M. had 1,77 milligram alcohol in zijn bloed toen hij 11 februari met zijn auto in het water belandde. Terwijl de tabellen maar tot 1,5 milligram (dat zijn zeventien glazen) gaan.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De man reed 11 februari op het terrein van het attractiepark het water in. Een getuige zag dat M. achter het stuur zat. Twee inzittenden, mannen van 36 en 47 jaar, raakten bij het incident zwaargewond en overleden later. Het OM verdenkt M. van het veroorzaken van een ongeluk terwijl hij onder invloed was. M. weet niks meer van het ongeluk, zegt zijn advocaat. 'Hij vindt het heel erg, maar kan het zich echt niet herinneren.' Zij wil dat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten. Hij is bereid om voorwaarden zoals een meldplicht te accepteren. M. zit sinds 11 februari vast.

Slowakije Het Openbaar Ministerie (OM) wilde dat M. - die sinds 11 febauari vast zat in Alphen aan den Rijn - vast zou blijven zitten omdat hij alleen een adres in Slowakije heeft. Het OM was bang dat hij daarheen zal vluchten. De rechtbank bepaalde dat M. zijn proces in vrijheid mag afwachten. Er is geen sprake van vluchtgevaar volgens de rechtbank. 'Wij zien u wel graag op de inhoudelijke behandeling', zei de rechter. 'Alleen al uit respect voor de nabestaanden.' Als alles volgens plan verloopt, wordt de zaak op 18 juli inhoudelijk behandeld.