Trio midden op Malieveld: weer ophef over pornofilm Kim Holland

DEN HAAG - De Haagse pornodiva Kim Holland doet het weer. Na gedoe over opnames in een kerk, seks op het bordes van het stadhuis in Leiden en omstreden hete scènes in een pretpark hebben haar filmmakers nu toegeslagen in Den Haag. Een trio midden op het Malieveld, blote borsten op de Grote Markt en een orale seksscène in een steegje daar vlakbij: het is sinds kort op het wereldwijde web te bewonderen. De boswachter van het Malieveld lijkt niet blij, maar justitie onderneemt op dit moment geen stappen.

'Ik wist het niet', zegt Jenny van Leeuwen van Staatsbosbeheer desgevraagd tegen Omroep West. Staatsbosbeheer is eigenaar van het Malieveld, waar de scènes op klaarlichte dag werden gefilmd.

'Er worden vaker zonder onze toestemming bijvoorbeeld reclamespotjes of promotiefilms opgenomen op het Malieveld', zegt ze. 'Wij weten helaas niet altijd van alles af wat er plaatsvindt in onze gebieden.'



Filmopnames moeten gemeld worden

Of deze film ook als promotie mag worden beschouwd? 'Ik ga er inhoudelijk niet te diep op in. Maar wat mensen ook gaan doen in ons gebied, als er filmopnames worden gemaakt moet men dat vooraf melden bij de boswachter.'

Het lijkt er niet op dat er in dit geval toestemming zou zijn gegeven. 'Ik kan mij niet voorstellen dat dit erdoor was gekomen', zegt de boswachter.



Tijd om stout te zijn

'Onzedelijk gedrag in de openbare ruimte mag gewoon niet, dat wil ik er wel over zeggen.' Kijken naar de beelden van de trio-seksscène doet Van Leeuwen niet. 'Nee hoor, daar heb ik geen behoefte aan. Ik geloof u meteen als u zegt dat dit heeft plaatsgevonden.'

Volgens Kim Holland was het 'gewoon weer tijd om stout te zijn.' Eerder kwam ze in het nieuws door een rechtszaak na seksfilmopnames in een Noord-Brabantse kerk, was er gedoe over een seksfilmpje dat werd gemaakt op het bordes van het Leidse stadhuis en moest ze excuses aanbieden aan pretpark Walibi waar ook pikante plaatjes voor volwassenen werden geschoten. Maar sindsdien leek het relatief rustig op 'buitenseksgebied' bij het Haagse porno-imperium.



Strafbaar of niet?

'Als je te lang braaf bent, word je saai. Dat past niet in ons bedrijfsplan', zegt ze lachend tegen Omroep West. 'Zeg maar tegen de boswachter dat we het niet vaker gaan doen. Er is in elk geval wel van genoten en hopelijk gaan meer mensen ervan genieten.' Hoe vaak het filmpje al bekeken is, kan de Haagse niet zeggen. 'Ik heb zelf de beelden ook nog niet gezien, maar het zal wel weer een trekker zijn.'

In reactie op de uitlating van Staatsbosbeheer dat dergelijke activiteiten in de openbare ruimte strafbaar zijn zegt Holland: 'Ach, wat is strafbaar. Het ligt natuurlijk wel aan de bepalingen. Maar we zorgen wel altijd dat mensen er niet ongevraagd mee te maken krijgen. Volgens mij zijn de opnames wel zo gemaakt dat mensen zich er niet aan konden storen. Daar houden wij wel rekening mee.'



Wat is de kick?

In het bewuste filmpje is bijvoorbeeld ook te zien hoe een pornoactrice haar borsten ontbloot midden op de Grote Markt. Ook is midden op de dag een orale seksscène opgenomen in de Raamstraat, vlakbij de Grote Markt. In beide gevallen lijkt dat toch wel erg openbaar terrein en makkelijk zichtbaar, zo in volle glorie in het volle daglicht. Holland: 'Er is altijd wel iemand bij de opnames die het in de gaten houdt en die kijkt of er geen mensen langslopen ofzo.'

Gevraagd wat 'de kick' van dergelijke acties in het openbaar is, hoeft Kim Holland niet lang na te denken. 'Ach, iedereen kent het wel. Ergens waar het eigenlijk niet mag iets stiekems doen, dát is de grote kick.' Haar producer Gekke Petertje blijft dan ook altijd het randje opzoeken, zegt ze. 'Tja, hij wil Den Haag nou eenmaal graag in beeld brengen.'



Justitie: Geen aangifte

Het Openbaar Ministerie zegt dat het maken van dergelijke opnames strafbaar zou kunnen zijn en verwijst daarbij naar een wetsartikel rond schennis van de eerbaarheid. 'Belangrijk daarbij is echter of getuigen aanstoot hebben kunnen nemen aan de schennis. Aangezien ons geen aangiftes bekend zijn, lijkt daarvan op dit moment geen sprake te zijn', zegt een woordvoerder tegen Omroep West.

