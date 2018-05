Roemeense oplichter in tranen na veroordeling

DEN HAAG - Andrei barst in tranen uit als de rechter aan haar vonnis begint. Hij blijft volhouden dat hij onschuldig is. De Roemeen wordt ervan verdacht dat hij de Mediamarkt in Alphen aan den Rijn wilde oplichten. Het liefst gaat hij zo snel mogelijk terug naar Roemenië, zegt hij.

Andrei is net een maand in Nederland. Hij heeft een restaurant in Roemenië: 'Ik ben pizzabakker en chauffeur'. Hij is naar Nederland gekomen op zoek naar werk. Maar dat lijkt niet echt te lukken. Ook lukt het Andrei maar niet om uit de problemen te blijven. Tijdens zijn korte verblijf hier kwam hij al twee keer eerder in aanraking met de politie.

Deze keer werd hij gepakt in de Mediamarkt in Alphen aan de Rijn. Hij keek wat rond om de tijd te doden, vertelt hij. Het personeel ziet Andrei een sticker met een lagere prijs op de doos van een dure camera plakken. 'Nee, dat kan niet', zegt Andrei, die strak naar de grond kijkt als hij de rechter een antwoord geeft. De beveiliging wordt erbij gehaald en Andrei wordt aangehouden.



Ik had geen geld

'Ik wilde hem helemaal niet kopen, want ik had geen geld', probeert Andrei nog een keer. 'Waarom vroeg u dan toch om de prijs?, zegt de rechter. 'Uit nieuwsgierigheid', antwoordt Andrei. De rechter kijkt bedenkelijk. Ze merkt ook nog maar eens op dat Andrei de dag ervoor een winkelverbod heeft gekregen voor de Mediamarkt in Utrecht.

De officier van justitie neemt het woord. Hij leunt over zijn katheder, zijn blik is streng en strak gericht op de Roemeen in het verdachtenbankje. Die blijft naar de grond staren. 'Hij is niet zo onschuldig als hij zich voordoet', begint de officier. Hij denkt dat Andrei naar Nederland is gekomen om te kijken wat hij hier kan weghalen. 'En hier zit niemand op te wachten, zeker de Nederlandse samenleving niet'. Hij eist vier weken cel.



Geen bewijs

De advocaat van Andrei bladert door haar dossier. Ze draagt All Stars onder haar toga. Volgens de advocaat is het enige bewijs, de aangifte van een kassemedewerker en het feit dat er een andere sticker op de doos zit. 'Maar ik zie niet dat mijn cliënt het heeft gedaan.' Ook liep hij alleen naar de infobalie, en niet naar de kassa om af te rekenen.'

Andrei wil alleen maar terug naar zijn geboorteland om zijn financiële problemen op te lossen. De stoere Roemeen is inmiddels begonnen te huilen. De rechter vindt dat Andrei schuldig is en dat hij naar de informatiebalie liep, om te kijken of de truc met het omwisslen van de prijsstickers zou lukken: 'Als u niet was aangesproken dan had u de oplichting voltooid'.



Vier weken cel

Ze legt Andrei de vier weken cel op die de officier van justitie had geëist. De Roemeen lijkt inmiddels wanhopig. Hij smeekt de rechter of hij niet eerst naar Roemenië mag om daar zijn financiële problemen op te lossen: 'Dan kom ik over twee of drie maanden terug'. Maar de rechter blijft standvastig. Andrei legt zijn hoofd op het tafeltje voor hem, hij krijgt een zakdoek van de tolk.



Terug naar de cel

De rechter is klaar met Andrei, die na de uitspraak doorgaat met klagen. 'Dag meneer', zegt ze streng. Andrei wordt afgevoerd. Hij gaat niet naar Roemenië, maar terug naar zijn cel in Alphen aan den Rijn.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

