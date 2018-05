Ruim 500 kilo cocaine gevonden in Westlandse loods

'S-GRAVENZANDE - De partij drugs die eerder deze maand in een loods in 's-Gravenzande is gevonden, blijkt een vangst te zijn van ruim 500 kilo cocaïne. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De coke zat verstopt tussen een partij ananassen. De politie greep in omdat criminelen geweld wilden gebruiken. 'Ze wilden mensen van het bedrijf vastbinden om aan de drugs te komen.'

De recherche deed al een tijdje onderzoek naar een mogelijk drugstransport. Het onderzoek kreeg een onverwachte wending toen duidelijk werd dat er mogelijk geweld zou worden gebruikt. 'Als men mensen van het bedrijf wil vastbinden om zo aan drugs te komen, terwijl personeel en het bedrijf er niets mee te maken hebben, dan grijpen we in,' vertelt rechercheleider Wieger Harskamp, 'ook als we dan geen drugs hebben, dat maakt me niet uit.'

'Pakken, aanhouden, gelijk,' gaat Harskamp verder. 'Wie de verdachten waren, wisten we toen nog niet. Wel waar ze waren. Er is meteen een arrestatieteam op af gegaan.' Vier mannen werden aangehouden in een auto op de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk. 'Naar de vijfde zijn we heel lang op zoek geweest,' zegt Harskamp.



Koelcel

De politie wist zeker dat de vijfde verdachte binnen was bij het Westlandse bedrijf waar de drugs verstopt lagen, distributiecentrum Agro Merchants in 's-Gravenzande. Om te voorkomen dat de verdachte zou ontsnappen werd de hele omgeving afgezet en vloog er een politiehelikopter in de lucht. 'Het is daar binnen onnoemelijk groot. We zijn zes uur bezig geweest om hem te vinden.'

De politie vond de vijfde verdachte in een koelcel. 'Je weet dat hij niet weg kan zijn, het is stukje voor stukje afzoeken,' zegt Harskamp. De man had zich laten insluiten om de lading te onderscheppen. Harskamp lacht: 'Dan vindt je hem uiteindelijk en dan is dat toch wel leuk. Hij had het koud, het was daar maar 6 graden.'



Ananassen

De drugs werden niet meteen gevonden. 'Ook dat was flink zoeken. Ik heb geen blik met agenten dat ik meteen open kan trekken,' legt de rechercheleider uit. Uiteindelijk werd de cocaïne gevonden tussen de ananassen. 'Er lagen een paar vrachtwagenladingen. We moesten al die palets met dozen uit elkaar halen en tussen de ananassen zoeken.'

Er zijn geen aanwijzingen dat het bedrijf, Agro Merchants, bij het drugstransport is betrokken. Het is gebruikt als doorvoerlocatie. 'Dat is niet zo gek,' zegt Harskamp, 'er komen daar zoveel spullen binnen. Er wordt niet in elke palet gekeken of er niet wat anders tussen zit dan ananassen.'



Voorarrest verlengd

De rechter bepaalde woensdag dat de vijf verdachten nog zeker negentig dagen vast blijven zitten. Het gaat om een 19-jarige Rotterdammer en vier mannen uit Bergen op Zoom. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. 'We gaan ervan uit dat we niet alle verdachten hebben. Dit zijn de jongens die de drugs moesten ophalen. Dit zijn niet de mannen die het hebben georganiseerd.'

