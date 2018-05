Slachtoffers vliegtuigongeluk komen uit Leiden en Zevenhoven

Het vliegtuig stortte neer in een weiland bij Stolwijk (Foto: Regio15)

STOLWIJK - De twee slachtoffers die dinsdag omkwamen bij een ongeluk met een sportvliegtuig zijn een 60-jarige Leidenaar en een 79-jarige man uit Zevenhoven. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het sportvliegtuigje stortte neer in de polder bij Stolwijk nadat het een rij bomen raakte en een onderdeel verloor. Het toestel was opgestegen vanaf Rotterdam The Hague Airport.

Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens de Landelijke Politie Eenheid zal het onderzoek maanden in beslag nemen.

