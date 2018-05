Deel dit artikel:











Brand in flat, vier kanariepieten omgekomen Eén papegaai is gered bij de brand in Leidschendam. (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - In een flatgebouw aan de Prinses Annalaan in Leidschendam heeft woensdagmiddag korte tijd brand gewoed. Er waren volgens een woordvoerder van de brandweer geen mensen in de woning aanwezig. Wel zijn er vier kanariepieten omgekomen.

Eén papegaai kon worden gered, net als een hond uit een bovenliggende woning. De uitslaande brand is inmiddels geblust. Het vuur ontstond in de keuken van een woning op de vierde verdieping. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Volgens de brandweerwoordvoerder is er een hoop schade. Omliggende woningen werden uit voorzorg tijdelijk ontruimd, onder meer op te controleren op rookschade.