Agent Ilse komt naar je toe deze zomer: 'Ik wil laten zien wie ik ben'

Wijkagent Ilse gaat in Alphen op bezoek in bejaardehuis | Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Spreekuren van wijkagenten: het is een steeds belangrijkere manier van werken voor de politie om actief dicht bij de burger te komen en te blijven. Ook in Alphen aan den Rijn gaan de wijkagenten er dagelijks op uit om de wijk in te gaan.

Ilse Henzen is zo'n wijkagent. Ze probeert op een zo laagdrempelige manier in contact te komen met de bewoners van Alphen-West. 'Ik wil aanspreekbaar zijn voor mensen en dan ga ik steeds ergens anders in de wijk kijken.'

Het is voor Henzen dé manier om te weten wat er speelt in haar werkgebied. 'Het is belangrijk dat mensen de politie durven aanspreken. Want het is toch vaak een stap om naar het bureau te komen of om een verzoek neer te leggen om ze te laten terugbellen.' Door mensen pro-actief op te zoeken, wordt die drempel voor een groot deel weggenomen.



'Niet achter je bureau'

Daarom gaat Henzen naar bejaardehuizen en winkelcentra om daar Alphenaren te ontmoeten.

'Als wijkagent wil ik natuurlijk laten zien wie ik ben. En ik denk dat je dat op geen betere manier kunt bereiken dan ook echt tussen de mensen te zijn. Dus niet alleen achter je bureau zitten of een rondje te fietsen.'

In heel Nederland zijn er meer dan 3400 wijkagenten. De gemeente Alphen aan den Rijn telt er op dit moment zestien. Het streven is dat er per 5000 inwoners één wijkagent is.