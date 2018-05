Boerin (79) vrijgesproken van verwaarlozing honden en katten

LEIDSCHENDAM - 'U bent hard aangepakt door de politie. Ik vind dat niet behoorlijk.' Met die woorden sprak de politierechter in Den Haag woensdag een 79-jarige boerin uit Leidschendam vrij van verwaarlozing van 23 katten en zeven honden. Vorig jaar juli werden de beesten op haar boerderij aan de rand van Leidschendam in beslag genomen. Volgens de politie zaten ze binnen in een klein hok opgesloten, kregen ze te weinig eten en drinken, zaten ze onder de vlooien en kampten ze met andere gezondheidsproblemen.

De vrouw was woensdag bij de politierechter nog steeds ondersteboven van de inbeslagname vorig jaar juli. 'Mijn hele leven is dienstbaar geweest aan de dieren. Wat ik allemaal niet voor ze over had!' Volgens haar werden haar katten en honden wreed afgevoerd door de agenten. 'Hoe één van mijn honden door de stal werd gesleept! Het bloed zat aan het plafond.'

Ze vertelde dat haar beesten wel degelijk voldoende te eten en te drinken kregen. Haar katten en honden liepen ook het grootste gedeelte van de dag vrij rond. 'We hebben veertig hectare achter onze boerderij. Daar hebben ze ruimte genoeg.' Ze liet de rechter een bonnetje zien waaruit bleek dat ze een grote hoeveelheid anti-vlooienmiddel had besteld. 'Ik was er de hele dag mee bezig.'



'Boven de pet gegroeid'

De officier van justitie vond de dierenverwaarlozing toch bewezen. Hij erkende dat de vrouw een dierenvriend is, maar door haar leeftijd was het haar allemaal 'boven de pet' gegroeid. De officier eiste tijdens de zitting dat de vrouw gedurende drie jaar geen honden of katten meer mag hebben. Doet ze dat toch dan moet ze een boete van duizend euro betalen.

De rechter oordeelde anders en kwam tot de conclusie dat er voor de beschuldiging van verwaarlozing geen bewijs was. Dat verschillende honden en katten ook gezondheidsproblemen vertoonden had volgens de rechter te maken met de hoge leeftijd van de dieren. Het lag niet aan de verzorging door de boerin. De rechter begreep sowieso niet dat de politie meteen tot inbeslagname van de dieren is overgegaan. De boerin had eerst een waarschuwing moeten krijgen. 'Dat was toch een minimum vereiste.'