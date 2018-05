Files op A4 na drie ongelukken

Een auto is bij een ongeluk op de A4 op z'n dak terechtgekomen | Foto via Twitter: @OvD_Rogier

DEN HAAG - Op de A4 tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen is maar één rijstrook open na een ongeluk met een vrachtwagen.

Bij het ongeluk is een auto op z'n dak terechtgekomen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren is ook nog onbekend.

Ook tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Rijndijk is een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht.

Tekst gaat verder onder tweets.



Ook op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam staat file na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.