Provincie laat zich ter verantwoording roepen

REGIO - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich woensdag ter verantwoording laten roepen door inwoners van de provincie. Niet omdat het crisis is, maar op eigen verzoek. In navolging van de Tweede Kamer heeft Zuid-Holland een 'verantwoordingsdag' georganiseerd. Inwoners konden kritische vragen stellen over het beleid van vorig jaar.

Eén van de bezoekers van de verantwoordingsdag is Gerard Bol uit Katwijk. Hij vindt dat verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt in de plannen van de provincie. Zoals bij de aanleg van de R-net buslijn in zijn dorp. Bol zegt hierover: 'Ik zie dat het woord verkeersveiligheid maar één keer voorkomt in de plannen en dat vind ik te weinig.'

Gerard Bol ziet de verantwoordingsdag als dé uitgelezen kans om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid. 'Meestal heb ik niet zo'n vertrouwen in dergelijke bijeenkomsten, maar ik ben nu zo blij dat er echt geluisterd wordt.'



Geen papieren werkelijkheid

Op het provinciehuis blijkt Bol niet de enige te zijn die is komen opdagen. Zeventig belangstellenden melden zich aan de tien tafels waaraan wordt gesproken over verschillende onderwerpen, naast verkeer ook cultuur, economie en wonen. De deelnemers stellen kritische vragen die de Statenleden kunnen meenemen in het verantwoordingsdebat van 30 juni.

Verantwoordingsdag is een initiatief van Huri Sahin van GroenLinks. Het doel is om de inwoners van Zuid-Holland meer te betrekken bij de provinciale politiek. 'Op papier kan je mooi het beleid opschrijven, maar de werkelijkheid en de beleving zijn vaak heel anders,' aldus Sahin, 'die werkelijkheid proberen we vandaag het provinciehuis binnen te halen.'



Missie geslaagd

Voor Gerard Bol is dat gelukt. Zijn pleidooi voor meer aandacht voor verkeersveiligheid wordt gehoord. GroenLinks kan zich vinden in de woorden van Bol en neemt zijn kritiek mee naar de volgende vergadering met Gedeputeerde Staten.