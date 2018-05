Afrodite Zegers en Anneloes van Veen uitgeschakeld op EK zeilen

REGIO - Het olympische 470-zeilduo Afrodite Zegers/Anneloes van Veen kan op het EK in Bulgarije de titel niet meer prolongeren. Na vijf dagen in Bourgas bezet het Haags-Naaldwijks tweetal de elfde plaats in het klassement. Daardoor mag het koppel niet aan de afsluitende medalrace deelnemen.

Zegers en Van Veen eindigden woensdag in de tiende en elfde race als negentiende en zestiende. De nummer 4 van de Spelen van Rio kwam drie punten tekort om aan de medalrace deel te mogen nemen. Tina Mrak en Veronika Macarol uit Slovenië leiden het klassement na elf races.

Slechts drie punten verschil met de nummers 7 tot en met 10, die momenteel allemaal 85 punten achter hun naam hebben staan. Een bittere pil voor het Nederlandse 470-duo, maar de dames blijven het vertrouwen hebben dat de puzzelstukjes binnen korte tijd op hun plek gaan vallen.



Condities

Volgens een teleurgestelde Van Veen was de Nederlandse ploeg goed voorbereid op het EK. 'We zijn hier vrij vroeg naar toegekomen om de plek te leren kennen. Want we waren hier nog nooit eerder geweest. We hebben de tijd genomen om de condities te bekijken om ervoor te zorgen dat we hard konden varen', aldus de Naaldwijkse.

'We zagen deze week heel goede dingen gebeuren, maar we varen nog te onstabiel', analyseerde de Haagse Zegers. 'We hebben een paar hele goede races gevaren, maar kunnen de slechtere races nog niet zo goed herstellen. Als we achter liggen weten we onze weg tussen de andere boten nog niet zo goed te vinden, maar de snelheid van de boot is eigenlijk heel goed, dus dat is absoluut positief. We gaan de komende maanden richting het WK op zoek naar oplossingen om de dingen die nu nog minder goed gaan, te verbeteren.'

