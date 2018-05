Deel dit artikel:











Meer kinderen naar de kerk door Kliederkerken in het Westland Kerk in het Westland | Foto Omroep West

WESTLAND - Dat kerken leeglopen is geen nieuw verschijnsel, maar in het Westland laten ze dit niet zomaar gebeuren. Een van initiatieven die de missionair aanjager heeft bedacht om meer kinderen en jongeren naar de kerk te krijgen, is de Kliederkerk. Hier krijgen kinderen op een spelende en creatieve wijze het bijbelverhaal uitgelegd. Dat blijkt te werken.

'De Kliederkerken in het Westland zijn zeker succesvol', zegt Jantine Veenhof, predikant van De Lichtbron in Wateringen. 'Ik ben zelf betrokken bij de Kliederkerk Wateringen en daar komen al snel zo'n dertig kinderen per keer op af. Ook in de kliederkerk in De Lier komen heel erg veel kinderen. Wel over de honderd.' Het verlangen van de Werkgroep Westland Missionair is dat meer jonge Westlanders de waarde van het christelijk geloof ontdekken. Naast de Kliederkerk ondersteunt de werkgroep daarom meetings die meer mensen enthousiast moeten maken. En ook dit blijkt zijn vruchten af te werpen. 'Naast de kliederkerken organiseren we ook Youth Alfa, een intiatief voor jongeren die op zoek zijn naar het christelijk geloof', legt Jantine Veenhof uit. 'Op de ene plek komen er zo'n twintig jongeren op af, op de andere plek zeker tachtig.' LEES OOK: Oude kerk te koop: Lutherse gemeenschap in Leiden is te klein geworden