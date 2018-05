Deel dit artikel:











Minister Slob zet streep door komst islamitische basisschool Arie Slob (Foto: Rufus de Vries / ChristenUnie)

WESTLAND - De komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland gaat wat onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) betreft niet door. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Daarin herhaalt de minister wat voormalig staatssecretaris Sander Dekker al stelde in 2016, namelijk dat er te weinig Westlandse moslimkinderen zijn die gebruik zouden maken van zo'n onderwijsinstelling.

Slob vindt dat de belangstelling voor islamitisch onderwijs in Westland, op basis van de bevolkingssamenstelling, onvoldoende is bewezen. In zijn ogen zou dus niet voldaan kunnen worden aan het wettelijke geëiste minimumaantal van 257 leerlingen. De minister moest van de Raad van State opnieuw een besluit nemen over de komst van een eerste islamitische basisschool in Westland. De stichting Yunus Emre uit Den Haag was daar begin dit jaar nog optimistisch over. Inmiddels heeft de scholengemeenschap al een nieuwe aanvraag ingediend bij de gemeente Westland.