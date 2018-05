Zeilster Daphne van der Vaart leidt in Medemblik

DEN HAAG - Daphne van der Vaart heeft op de tweede dag van de jaarlijkse zeilregatta in Medemblik de leiding genomen in de Laser Radial-klasse. De 23-jarige Haagse zeilster won woensdag zowel de derde als vierde race, na een tweede en vierde plek op de openingsdag. Van der Vaart heeft nu acht punten en wordt gevolgd door de Kroatische Elena Vorobeva met dertien punten.

'De lichte wind vandaag vond ik wel fijn. Dat gaf me de kans om aan mijn doelen te werken. Daarbij maakt het lichte weer de wedstrijden ook spannender', aldus Van der Vaart. Maxime Jonker, eveneens uit Den Haag en ook actief in de Laser Radial, staat voorlopig op de vijfde plek met 22 punten.

Marit Bouwmeester deed van de vier races er tot dusverre mee aan eentje. Daarin eindigde de Voorburgse als tweede. Bij de mannen nemen de Haagse Niels Broekhuizen en Yuri Hummel in de Laser Radial voorlopig de vijfde en tiende plaats in.



Top van het klassement

Ook in de andere klassen doen de Nederlanders mee in de top van het klassement. In de 49erFX gaat het olympische duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Den Haag/Delft) nog steeds op kop. Lilian de Geus startte woensdag met een 23ste plaats, gevolgd door een zesde en tweede klassering. Daardoor steeg de Haagse windsurfster in het klassement naar de derde plaats.

Bij de mannen, in de RS:X, finishte Kiran Badloe uit Den Haag in de eerste race van woensdag als vierde. Daarna werd hij zevende en derde. De 23-jarige surfer is nu zesde. Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe, die met Badloe strijdt om een olympisch ticket voor de Spelen van Tokio over twee jaar, moet voorlopig met de 22ste positie in de stand genoegen nemen.

