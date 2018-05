'Mike Havenaar (ex-ADO) krijgt wereldster als teamgenoot'

DEN HAAG - Voormalig ADO Den Haag-spits Mike Havenaar mag binnenkort een wereldster begroeten. Andrés Iniesta vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij het Japanse Vissel Kobe. De middenvelder van FC Barcelona laat via sociale media weten dat hij op weg is naar zijn nieuwe club, waarvoor ook Havenaar uitkomt.

'Op weg naar mijn nieuwe thuis', zette de Spanjaard op Twitter, met daarbij de vlag van Japan. Op de foto is bovendien te zien hoe hij in het vliegtuig de hand schudt van Hiroshi Mikitani. Dat is de eigenaar van Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona en Vissel Kobe.

Voor de tweet van Iniesta wisten veel Spaanse media al dat de populaire middenvelder voor Vissel Kobe had gekozen. Hij zou donderdag al worden gepresenteerd. Iniesta speelde zondag zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona. De begenadigde middenvelder was zestien seizoenen actief voor de Catalaanse topclub; hij veroverde dit seizoen voor de negende keer de landstitel met Barça.



Wereldtitel tegen Oranje

Iniesta (34) won onder meer ook zes keer de Spaanse beker, vier keer de Champions League en drie keer de wereldbeker voor clubs. In 2010 schoot hij Spanje naar de wereldtitel in de finale van WK in Zuid-Afrika tegen Oranje. Iniesta is er ook deze zomer weer bij op het WK in Rusland.

Havenaar, zoon van ex-FC Den Haag-doelman Dido Havenaar, vertrok vorig jaar bij ADO om een spitsenkoppel te vormen met een andere oud-wereldkampioen: de Duitse aanvaller Lukas Podolski. Zijn vervanger, de Noorse spits Bjorn Johnsen scoorde het afgelopen seizoen 19 keer en eindigde daarmee als tweede op de Nederlandse topscorerslijst.

