Na poep en brood in de sloot, nu fietsen met het Hoogheemraadschap (Beeld: Omroep West)

DELFT - Hoe staat het met de waterkwaliteit in de Delftse wijk Tanthof? Onder meer door hondenpoep langs de waterkant en slechte doorstroming was het water in de sloten in de wijk jarenlang niet best. En dus besloot het Hoogheemraadschap om het afgelopen jaar flink wat maatregelen te nemen. Woensdagavond was er een fietstocht voor bewoners door de wijk om te zien wat het Hoogheemraadschap nou precies gedaan heeft.

Zo'n twintig bewoners sprongen woensdag op de fiets om samen met het Hoogheemraadschap van Delfland een rondje door de wijk te maken. Ze kregen tekst en uitleg over de diverse maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen om het water weer schoon te krijgen in de wijk. Zo zijn er twee nieuwe gemalen aangelegd in de wijk en is er een duiker verbreed. Toch zijn de reacties bij de bewoners gemengd. 'Nou, ik merk nog weinig', zegt een van de bewoners. 'Ik woon hier al 32 jaar. Vroeger zwommen er veel vissen in de sloot achter mijn huis en dat is nog steeds niet zo.'

Hondenpoep Een andere buurtbewoner is wel blij. Hij woont vlak naast een gemaal aan de Bagdadstraat. 'Het lag hier voorheen helemaal vol met kroos. Je ziet nu echt wel dat het een stuk minder is.' Toch hoopt het Hoogheemraadschap van Delfland dat ook de bewoners van Tanthof hun beste beentje voorzetten. 'Laat niet meer je hond langs de waterkant poepen en stop met brood voeren aan de eenden', zegt René Molenaar. 'Gezamelijk kunnen we echt iets veranderen.'

Resultaten Na de zomer hoopt het Hoogheemraadschap van Delfland met de eerste officiele meetresultaten te komen over de waterkwaliteit.