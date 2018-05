BLØF sluit Zomerspektakel af met gratis optreden

ALPHEN AAN DEN RIJN - De organisatie van het Zomerspektakel aan het Meer heeft woensdagavond onthuld welke 'verrassingsact' het driedaagse festival afsluit. Met een gratis optreden staat de Zeeuwse band BLØF zondag 3 juni op het podium aan de Alphense Zegerplas.

Hoofdact van het Zomerspektakel is dit jaar de Haagse zangeres Anouk. Ze treedt vrijdag 1 juni op, evenals haar stadgenoten van de band DI-RECT. Kaarten voor die dag waren vrijwel meteen helemaal uitverkocht, waarop de organisatie duizend extra kaarten beschikbaar stelde. Later werd ook de band Chef'Special aangekondigd.

Op zaterdag 2 juni is zanger Xander de Buisonjé met 'guilty pleasures' te bewonderen in Alphen aan den Rijn. Verder maken ook de Alphense rapper Brainpower, O'G3NE, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Diggy Dex en Syb van der Ploeg deel uit van de line-up. De toegang is gratis op zowel zaterdag als zondag.

