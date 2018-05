West Wekker: 500 kilo coke gevonden en MH17 overschaduwt WK

REGIO - Goedemorgen! Gisteren vroeg naar bed gegaan of geen tijd meer gehad om het nieuws te checken? Geen probleem! Wij praten je in deze West Wekker helemaal bij, zodat je volledig op de hoogte aan een nieuwe dag kunt beginnen.

1. Ruim vijfhonderd kilo cocaine gevonden in Westlandse loods

De partij drugs die eerder deze maand in een loods in 's-Gravenzande is gevonden, blijkt een vangst te zijn van ruim vijfhonderd kilo cocaïne. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. De coke zat verstopt tussen de ananassen. De politie greep in, omdat criminelen geweld wilden gebruiken tegen het personeel van het bedrijf. Die werd alleen gebruikt als doorgeefluik en wist niks van de drugs. De verdachten werden in Naaldwijk opgepakt.

2. Nabestaanden: MH17 overschaduwt WK voetbal

Nabestaanden van MH17-slachtoffers, onder wie Hans de Borst uit Monster, worstelen met het aanstaande WK voetbal in Rusland. 'We zijn ons op pijnlijke wijze bewust van de duistere ironie dat de Russische leiders die zich zullen opstellen alsof ze de wereld met open armen ontvangen, degenen zijn die het meest schuldig zijn aan het verwoesten van onze wereld', schrijft een tiental nabestaanden in een ingezonden brief die de Russische krant Novaya Gazeta heeft gepubliceerd.

3. Na poep en brood in de sloot, nu fietsen met het Hoogheemraadschap

Hoe staat het met de waterkwaliteit in de Delftse wijk Tanthof? Onder meer door hondenpoep langs de waterkant en slechte doorstroming was het water in de sloten in de wijk jarenlang niet best. En dus besloot het Hoogheemraadschap om het afgelopen jaar flink wat maatregelen te nemen. Woensdagavond was er een fietstocht voor bewoners door de wijk om te zien wat het Hoogheemraadschap nou precies gedaan heeft.

4. BLØF sluit Zomerspektakel af met gratis optreden

De organisatie van het Zomerspektakel aan het Meer heeft woensdagavond onthuld welke 'verrassingsact' het driedaagse festival afsluit. Met een gratis optreden staat de Zeeuwse band BLØF zondag 3 juni op het podium aan de Alphense Zegerplas

5. Gebouw Rijkswaterstaat Scheveningen plat voor nieuwe appartementen

Het voormalig gebouw van Rijkswaterstaat aan de Vuurtorenweg in Scheveningen wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Op de markante plek, naast de vuurtoren, komt een woongebouw met 82 appartementen en 73 ondergrondse parkeerplaatsen, schrijft wethouder Karsten Klein (CDA) aan de Haagse gemeenteraad.

6. Minister Slob zet streep door komst islamitische basisschool

De komst van een islamitische basisschool in de gemeente Westland gaat wat onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) betreft niet door. Dat schrijft hij donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Daarin herhaalt de minister wat voormalig staatssecretaris Sander Dekker al stelde in 2016, namelijk dat er te weinig Westlandse moslimkinderen zijn die gebruik zouden maken van zo'n onderwijsinstelling.

Weer: Zonnig, pas later op de dag mogelijk onweer. Het wordt 23 tot 24 graden. Er staat een matige noordoostenwind.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.