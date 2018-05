Vertraging op A4 en A12: kapotte auto en motorrijder onderuit

ZOETERWOUDE-DORP - Het verkeer op de snelwegen in onze regio moet donderdagochtend rekening houden met vertraging. Op de A4 en A12 gebeurden meerdere ongelukken.

Op de A4 richting Amsterdam kwam een kapotte auto stil te staan op de weg. Daarna gebeurde in de file een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen. Er ontstond een file op de A4 richting Amsterdam die rond 6.45 uur was opgelopen tot een lengte van elf kilometer tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging was ruim een half uur. Rond 7.15 was de file nagenoeg opgelost.



Op de A12 ontstond rond 07.30 uur een file nadat een motorrijder een schuiver maakte over het asfalt. Drie rijstroken werden afgesloten. 'Dat is dus filerijden vanaf Bleiswijk', meldt Rijkswaterstaat op Twitter. De verwachte vertraging loopt op tot ruim een uur.

