MH17-nabestaande: 'Vier jaar na de dood van mijn dochter lopen de daders nog gewoon vrij rond'

MONSTER - Met een open brief in de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta hoopt Hans de Borst uit Monster de aandacht te trekken van de gewone Rus. In de aanloop naar het WK Voetbal in Rusland wil de Westlander de rol van Rusland bij het MH17-onderzoek aan de kaak stellen.

'In de brief staat uitvoerig dat we niet de gewone Russische mensen op straat haten', zegt De Borst in Muijs in de Morgen op Radio West. 'We vinden wel dat sinds de MH17-ramp de Russische staat en media een zeer dubieuze, frustrerende rol spelen bij alles wat er moet plaatsvinden rondom het onderzoek. Daar wordt door het Joint Investigation Team (JIT) nog steeds hard aan gewerkt. Rusland verspreidt desinformatie, nepinformatie, ze ontkennen dingen. En als je ziet dat Poetin straks bij het WK weer de leider van de wereld speelt, dan is dat voor ons wel een moment om bij onze kinderen en slachtoffers stil te staan.'



Dochter Elsemiek (17)

Waarom in een Russische krant? 'De Novaja Gazeta is een van de weinige, grote onafhankelijke media in het land. Dan krijgt het hopelijk de aandacht van zoveel mogelijk gewone Russen', zegt De Borst.

In 2014 keek hij met zijn dochter Elsemiek op het WK Voetbal in Brazilië nog naar het prachtige doelpunt van Robin van Persie tegen Spanje. 'Vier jaar later ligt mijn kind onder de groene zoden en de daders lopen gewoon vrij rond ergens op een markt in een Russische stad. Dat kan ik niet verkroppen.'

