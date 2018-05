Deel dit artikel:











Team Brunel heeft ondanks problemen nog steeds het roer in handen in Ocean Race Team Brunel en AkzoNobel verlaten de haven van Auckland | Foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Team Brunel gaat nog steeds aan de leiding in de negende etappe van de Volvo Ocean Race. Wel kreeg de Nederlandse equipe midden op de Atlantische Oceaan te kampen met problemen aan het roer omdat de zeilboot ergens tegenaan was gevaren. Het team lag daardoor even op de tweede plaats. Schipper Bouwe Bekking en zijn team herstelde de schade aan de boot en opgelopen achterstand vannacht. Op dit moment ligt de andere Nederlandse boot, AkzoNobel, op de tweede plaats.

Een bemanningslid van Team Brunel moest op een volle oceaan -hangend aan het schip- de schade reparen aan het roer. Dit leverde mooie beelden op. Tekst loopt door na video.



In het algemene klassement staat Brunel derde achter de Spaanse boot Mapfre en Chinese Dongfeng.

De stand voor de huidige etappe is als volgt:

Mapfre – 50 punten Dongfeng Race Team – 42 punten Team Brunel – 36 punten (Nederland) Team AkzoNobel – 35 punten (Nederland) Vestas 11th Hour Racing – 23 punten Sun Hung Kai / Scallywag – 19 punten Turn The Tide on Plastic - 16 punten

De winnaar van de huidige etappe kan 14 punten halen. Na deze etappe zijn er nog drie havenraces en twee krachtmetingen over zee. De Volvo Ocean Race eindigt dit jaar in Den Haag.



De verwachting is dat de boten op maandag 28 mei in Cardif aankomen. Lees hier al onze berichtgeving over de race