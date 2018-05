Deel dit artikel:











Geloofsgemeenschap Hindoetempel geschokt na vandalisme Bij de Haagse Hindoetempel in de Mijtensstraat zijn de ruiten ingegooid | Foto: via Siddharth Ramdhani

GELDERSWOUDE - Aangeslagen loopt vrijwilliger Radjin Ramdhani in de Hindoetempel aan de Haagse Mijtensstraat. Hij wijst op een baksteen door de ruit en eieren tegen de ramen. In de nacht van dinsdag op woensdag gooiden vandalen de ruiten in van de tempel.

Volgens de Hindoeïstische stichting uit de Schilderswijk is de ravage in het gebouw groot. De gebedsruimte zou bewust het doelwit zijn geweest. Het is volgens Ramdhani niet de eerste keer dat het gebouw en bezoekers doelwit zijn van vernielingen. Tijdens gebedsdiensten die in de tuin werden gehouden, werden bezoekers beledigd en kregen ze stenen en flessen naar hun hoofd gegooid. De politie doet keer op keer onderzoek naar de daders, maar krijgt ze niet te pakken.

'Afgoderij' en 'duivels geloof' Ramdhani wil niet wijzen naar een bepaalde groep voor echt duidelijk is wie het gedaan is. Maar hij vermoedt dat het religieus getint vandalisme is. Er wordt namelijk gesmeten met woorden als 'afgoderij' en 'duivels geloof.' Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat er mobiele camera’s ingezet worden om het vandalisme bij de Hindoetempel tegen te gaan. Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram stelt dit in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Ook moet er volgens de partij extra gesurveilleerd worden. LEES OOK: Divali zorgt voor topdrukte bij Haagse winkelier in Transvaal