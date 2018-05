COLUMN: Het grote probleem van het onderwijs

ZOETERMEER - 'Zeg Manon, wat denk jij nou dat het probleem is met het onderwijs?' Eigenlijk was ik een beetje aan het wegdoezelen, zo heerlijk vol in de zon met mijn witte wijntje en het geroezemoes van de vele verjaardagsgasten om me heen. Ik volgde het gesprek al een poosje niet meer.

Gelukkig pakt iemand aan de andere kant van de tafel het gesprek op en grapt smalend: 'De ouders natuurlijk!' Hij krijgt bijval van alle kanten. 'Ja, al die ouders, die geen zin hebben om hun kinderen op te voeden en dan maar verwachten dat de school het oplost'. 'En allemaal willen ze natuurlijk dat hun kind naar het VWO gaat en als dat niet lukt staan ze bij de school te klagen'. 'En maar denken dat hun kind een engeltje is dat nooooit wat doet, en als je hun kind dan een keer op zijn kop geeft, dan zijn de rapen gaar.'

Ik kijk eens om me heen en stel vast dat het gros van de verjaardagsgasten bestaat uit dertigers en veertigers die ongetwijfeld de ouders zijn van de enorme roedel kinderen die even verderop op het gras aan het spelen is. Ik besluit wijselijk mijn mond te houden en neem nog eens een slokje van mijn chardonnay.



Leraren

'Nou...', roept een dame met net iets te harde stem. 'Vergeet de leraren niet!' Strijdvaardig gaat ze op het puntje van haar stoel zitten, er moet haar duidelijk iets van het hart. En vervolgens begint ze aan een verhaal over de juf van haar zoon, die duidelijk geen ogen in haar hoofd heeft, omdat ze altijd als haar zoon wat doet ze hem meteen op zijn kop geeft, maar als een ander wat doet dan zegt ze er nooit wat van.

Het is het startsein voor nog veel meer verhalen over meesters die geen orde kunnen houden, te strenge juffen, verkeerde schooladviezen, onbegrepen kinderen, in het water gevallen schoolreisjes, verhitte ouderavonden, vreemde keuzes in het lesprogramma, te lage schoolresultaten, te weinig leuke activiteiten, oneerlijke beoordelingen en natuurlijk verkeerd ingedeelde tafelgroepjes.



Eigenwijze kinderen

Totdat één van de vaders er genoeg van heeft en het hele gesprek overstemt: 'Weet je wat het probleem van het onderwijs is? Al die eigenwijze stukken vreten van kinderen van jullie. Zo, voor wie kan ik nog wat te drinken meenemen? Ik vind het maar een dorstig weertje.'

En terwijl hij van verschillende kanten de bestellingen opneemt, neemt het gesprek een andere wending. Het weer, de vakantie en de files moeten immers ook nog besproken worden. Genietend van het zonnetje zak ik nog wat verder onderuit in mijn stoel. Soms is het best om lekker even helemaal niets te zeggen.

Reageren? Mail naar manonvankreijl@omroepwest.nl.

Alle columns van Manon van Kreijl zijn hier terug te lezen.