Extra kans Ter Leede op plek derde divisie doordat Jong FC Twente uit competitie stapt

SASSENHEIM - Ter Leede krijgt een extra kans om zicht te plaatsen voor de derde divisie. Wel moet de ploeg uit Sassenheim dan eerst een van de twee finales van de nacompetie halen. De verliezers van beide finales spelen tegen elkaar om een plek in de derde divisie. De KNVB bracht dit naar buiten omdat er door het vertrek van Jong FC Twente uit de derde divisie er een plek is vrijgekomen.

Ter Leede is zeker van de nacompetitie doordat Noordwijk kampioen is geworden. De gewonnen periodetitel van Noordwijk gaat naar de roodgelen uit Sassenheim. De eerste ronde van de nacompetitie start op dinsdag 29 mei de return is op zaterdag 2 juni.

Ajax

Het lijkt er op dit moment op dat Ter Leede in die eerste ronde de amateurs van Ajax of Urk tegen gaan komen. De finales van een plek in de derde divisie zijn op dinsdag 5 en zaterdag 9 juni. De wedstrijd tussen de twee verliezend finalisten zal plaatsvinden op 16 juni en in principe op neutraal terrein worden gespeeld.

Als gevolg hiervan ontstaan er open plaatsen in de derde divisie zaterdag en de onderliggende klassen. Deze open plaatsen zullen worden opgevuld vanuit de nacompetitie. Het na dit seizoen stoppen van Jong FC Twente heeft dus geen invloed op de promotie-/degradatieregelingen zoals die nu is.

