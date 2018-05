Tong Tong Fair opent voor zestigste keer de deuren

DEN HAAG - Die unieke geur van Indonesie hangt weer op het Malieveld. De 60ste editie van de Tong Tong Fair opende donderdag de deuren. Tot en met 3 juni kan iedereen er weer terecht voor een kennismaking met de Indonesische cultuur en die van de rest van Azië, meewarig te zwijmelen bij de geuren, de klanken en de beelden, of te luisteren naar discussies en lezingen.

In 1959 werd de eerste Tong Tong gehouden, die heette toen ‘Pasar Malam Tong-Tong’. Een Pasar Malam is een bekend fenomeen in Azie. Het is een avondmarkt waar van alles en nog wat te doen is. Plaats van handeling in 1959: de voormalige Haagse dierentuin. Die is er niet meer, daar staat nu het Provinciehuis. De Pasar verhuisde vervolgens naar de illustere Houtrusthallen en in 1988 naar het Malieveld.

Florine Koning, die zelf ook medeorganisator is, heeft de geschiedenis van de Tong Tong Fair onderzocht. Bij de ingang staat nu haar expositie. Veel oude foto's, krantenberichten en dus de geschiedenis. Vanaf de eerste in de oude dierentuin van Den Haag, via de Houtrusthallen tot aan het Malieveld.



Veel Nederlandse standhouders

Doel was, zeker in het begin, om de Nederlands-Indische cultuur levend te houden. Of zoals Tjalie Robinson, een van de initiatiefnemers van het eerste uur, het zei: ‘te ijveren voor levende monumenten van een onsterfelijk verleden’. In de eerste jaren werd die herinnering vooral in leven gehouden door Westerse standhouders. Simpelweg omdat een vliegticket of een kaartje voor de boot te duur was voor normale Indonesiërs. Ook waren de politieke verhoudingen tussen Nederland en de nieuwbakken republiek destijds niet echt hartelijk.

Tegenwoordig is het niet alleen maar Indië of Indonesië waar je als bezoeker terechtkomt. Het is de hele regio die zich vertegenwoordigt ziet. Er zijn standhouders te vinden uit Vietnam, Maleisië, Singapore, Thailand, Zuid-Korea en India. De organisatie noemt de Tong Tong Fair zelf 'een reis door Zuidoost-Azie en de Pacific'.



Muziek, lezingen, markt en eten

De ingredienten zijn als vanouds. Er is muziek. 'Wouter Hamel komt bijvoorbeeld langs', zegt Florine Koning trots. Trots is ze ook op de expositie over muziek. Van de Blue Diamonds tot aan Boudewijn de Groot en Ernst Janz, ze hangen er allemaal. En op je mobiel kun je ook nog naar de muziek luisteren. En verder zijn er lezingen, kun je van alles en nog wat kopen en zijn er weer allerhande restaurantjes neergestreken.