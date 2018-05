Leiden bereidt zich voor op warme marathon: 'Eerst water, dan de medaille'

LEIDEN - De Leiden Marathon zal komend weekend onder zomerse temperaturen worden gelopen. Aangezien het kwik tot boven de 25 graden kan stijgen, bereidt de organisatie van het hardloopevenement zich extra goed voor. 'Bij de finish delen we eerst water uit, en daarna pas de medailles', zegt Tjeerd Scheffer van de organisatie.

Het belooft een droog en warm weekend te worden voor de lopers. 'Het belooft zaterdag zo'n 24 en zondag zelfs 26 graden te worden', weet Scheffer. 'Het blijft droog en de luchtvochtigheid is laag, wat gunstig is voor de longen van de deelnemers. Ook staat er een verkoelend briesje, met windkracht 3 tot 4.'

Vanwege het zomerweer treft de organisatie extra voorbereidingen. 'Alle stempel- en sponsposten zullen komend weekend ook als waterpost dienen', zegt Scheffer. 'Daar zullen we ook sportdrank aanbieden. Dat neemt je lichaam sneller op dan water. We hebben gevraagd of de brandweer op sommige plekken voor waternevel wil zorgen en er komt een watertappunt op het Pieterskerkplein. Ook zijn er voldoende professionele hulpverleners aanwezig. We zijn er klaar voor.'



Advies

De organisatie adviseert deelnemers vooral om het rustig aan te doen en zelf goed na te denken. Via een nieuwsbrief is een lijstje met adviezen gedeeld: