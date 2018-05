Deel dit artikel:











Roeier (72) overleden na val in Aarkanaal Hulpdiensten ontfermen zich over het slachtoffer (Foto: Richard Harreman)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 72-jarige Alphenaar is donderdag overleden nadat hij tijdens het roeien op het Aarkanaal in Alphen aan den Rijn te water was geraakt. Brandweer-, politie- en ambulancepersoneel was snel naar de plek van het ongeval gekomen, maar kon niet voorkomen dat het slachtoffer overleed, bevestigt een brandweerwoordvoerder.

Het slachtoffer zou in een skiff, een éénspersoonroeiboot, hebben gezeten toen hij door onbekende oorzaak in het water belandde. Een tweede roeier zou de drenkeling uit het water hebben gered. Op de kant zou deze persoon het slachtoffer hebben gereanimeerd. Dat mocht uiteindelijk niet baten. In het Aarkanaal ligt een onbemande skiff. Duikers van de brandweer hebben in het kanaal gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer. De politie weet niet zeker of er meer mensen bij het roeiongeluk betrokken zijn geweest.