Fawaz Jneid krijgt woensdag uitsluitsel over gebiedsverbod

DEN HAAG - De omstreden imam, Fawaz Jneid hoort woensdag 30 juni wat de Raad van State vindt van het gebiedsverbod dat hij kreeg opgelegd voor de Haage wijken Schilderswijk en Transvaal. De minister van Veiligheid en Justitie legde in augustus 2017 het verbod op voor een half jaar. Dit werd afgelopen januari verlengd.

Volgens de minister verspreidde de imam met zijn preken jihadistisch gedachtengoed. Ook zijn er concrete aanwijzingen dat de imam in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten

Fawaz heeft dat altijd tegengesproken. In november stapte hij daarom naar de rechter omdat hij vond dat het verbod zijn vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst beperkt. Maar de rechter oordeelde dat het verbod terecht was.



Blij met verbod

De gemeente Den Haag was blij met het gebiedsverbod. Eerder had de gemeente ook al verboden dat Fawaz nog langer zou preken in een boekhandel in de Haagse Cilliersstraat.

