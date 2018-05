ADO Den Haag doorbreekt landelijke trend: meer supporters in het stadion

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft dit seizoen gemiddeld per wedstrijd 194 supporters meer binnen de stadionmuren gehad dan vorig seizoen. Daarmee doorbreekt de residentieclub een landelijke trend. Het afgelopen seizoen kwamen er per eredivisiewedstrijd 99 toeschouwers minder kijken dan in het seizoen 2016/2017. Hoewel de verschillen miniem zijn, daalt het stadionbezoek in de eredivisie al jaren.

De afgelopen tien jaar is het aantal thuissupporters bij ADO Den Haag vrij constant. Gemiddeld kwamen in het seizoen 2012/2013 de minste mensen naar een potje van ADO. Per wedstrijd vonden toen 10.431 supporters hun weg naar de residentieclub. In het jaar dat de club Europees voetbal haalde, werd ook het maximale aantal supporters begroet. Bijna 13.000 mensen zaten er toen tweewekelijks op de stoeltjes van het ADO-stadion.

Het totaal aantal supporters in de eredivisie zal komend seizoen waarschijnlijk verder afnemen. FC Twente nam afgelopen seizoen met gemiddeld 25.009 supporters de vierde plaats in qua bezettingsgraad in de eredivisie. Roda lokte gemiddeld 12.000 mensen naar het Parkstad Limburg Stadion en in Het Kasteel zaten wekelijk meer dan 10.000 toeschouwers te kijken naar Dick Advocaat en zijn manschappen.



Duitse grens

De ploegen die daarvoor terugkomen kunnen veel minder mensen kwijt. Stadion de Oude Meerdijk van Emmen kan maximaal 8.600 supporters verwelkomen. In de Vijverberg van De Graafschap en het Fortuna Sittard-stadion kunnen er rond de 12.500 liefhebbers een potje voetbal kijken. Klein bier in vergelijking met de Grolsch Veste van FC Twente. Een stadion dat meer dan 30.000 mensen kan herbergen.

Afgelopen seizoen reisde ADO in totaal 4126 km naar de verschillende eredivisiestadions. Komend seizoen mag de residentieclub daar 254 kilometer bij optellen. Dit komt vooral door het degraderen van het Rotterdamse Sparta en het promoveren van het aan de Duitse grens liggende Emmen.



Uitsupport

Qua uitsupport deed ADO het prima in het seizoen 2017/2018. Net als op de ranglijst neemt de ploeg van Fons Groenendijk ook qua ondersteuning de zevende plaats in. Er gingen er zelfs meer mensen dan vorig jaar mee naar een uitwedstrijd. Gemiddeld 343 supporters volgden de mannen van Fons Groenendijk door Nederland. In 2016/2017 waren dit er nog 291 per uitduel.



