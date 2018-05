Raad van State oordeelt over gebiedsverbod Fawaz: vijf vragen en de antwoorden

DEN HAAG - Mocht de minister van Veiligheid en Justitie imam Fawaz Jneid een gebiedsverbod opleggen, zodat hij niet meer kon preken in de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk? Of is het verbod een schending van zijn grondrechten, zoals Fawaz zelf zegt? De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, moet daar nu een oordeel over vellen.

Fawaz Jneid...waar kennen we hem ook alweer van?

De Syrisch-Libanese Nederlander, tot 2012 prediker in de Haagse as-Soennah moskee, wordt vooral bekend door de uitspraken die hij doet over filmmaker Theo van Gogh en Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD). Enkele weken voor zijn dood, wenst Fawaz Van Gogh een ongeneeselijke ziekte toe. Zijn moordenaar Mohammed B. was mogelijk bij die preek aanwezig. Hirsi Ali doet aangifte van bedreiging tegen Fawaz, nadat die op internet aankondigde dat de politica getroffen zou worden door 'een vervloeking van Allah'. Ook werd hij veroordeeld voor het sluiten van illegale islamitische huwelijken. In 2012 werd Fawaz door het bestuur van de as-Soennah moskee aan de kant gezet.

Waarom heeft hij dit verbod gekregen?

In de zomer van 2017 duikt Fawaz ineens op in de Haagse wijk Transvaal. Hij predikt in een islamitische boekwinkel in de Cillierstraat. Volgens de gemeente schendt de stichting daarmee afspraken in het erfpachtcontract. De rechter verbiedt de gebedsdiensten in het pand. Ook legt de minister van Veiligheid en Justitie Fawaz een gebiedsverbod op. Hij mag zes maanden niet meer in de wijken Schilderswijk en Transvaal komen . De reden: 'Hij verkondigt een intolerante boodschap', volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Daarmee draagt hij, volgens de NCTV, bij aan het radicaliseringsproces in een wijk waarin grote zorgen zijn als het gaat om radicalisering.

Een gebiedsverbod, mag dat zo maar?

Voor het opleggen van het gebiedsverbod is de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' gebruikt. Die wet bestaat sinds maart 2017. Met die wet in de hand kan de minister vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die het voornemen hebben om zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.

Waarom is Fawaz het er niet mee eens?

Gaat het verbod stand houden?