'Word ook zorgboer'; populariteit zorgboerderijen veroorzaakt wachtlijsten

REGIO - Stallen schoonmaken, dieren verzorgen en heel veel andere klusjes. Veel kinderen en volwassenen met gedrags- en psychische problemen voelen zich helemaal thuis op de zorgboerderij. Deze boerderijen zijn alleen zo populair in Zuid-Holland, dat er steeds meer cliënten op de wachtlijst komen te staan en er een tekort dreigt.

'Mensen met een zorgvraag komen graag op de zorgboerderij, omdat alles draait om de natuur en dieren', legt Paulien van Pelt, directeur van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland uit. 'Kleinschaligheid en persoonlijk contact staan op de zorgboerderij centraal.'

Volgens Stichting Zorgboerderijen Zuid-Holland is er een tekort aan zulke boerderijen, vooral in Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht. 'We merken dat er een tekort is omdat veel mensen bij ons komen die op zoek zijn naar een plekje op een zorgboerderij. Sommige cliënten kunnen wij alleen niet plaatsen of moeten op de wachtlijst', vertelt Van Pelt. 'Daarom bekijken we of er boerderijen zijn die plekken uit kunnen breiden, maar we zijn ook op zoek naar nieuwe zorgboerderijen. We willen graag mensen die zeggen, ik heb een mooi bedrijf en ik wil ook graag zorgboer worden.'



Zorg op maat

Anton van Domburg is zo'n zorgboer en staat met Zorgboerderij SchaapNootMies klaar voor allerlei mensen; jong of oud, met een verstandelijke- of lichamelijke beperking. 'Zorgboerderijen zijn voor veel cliënten heel belangrijk, vooral omdat er op maat zorg aangeboden wordt voor mensen die graag buiten willen werken.'

Anton en zijn vriendin Marisca Braam namen jaren geleden de zorg van twee verstandelijk gehandicapte broers op zich. Een van die broers, de nu 52-jarige Bijan, werkte al op de zorgboerderij. 'De boer van deze boerderij wilde er vanwege zijn leeftijd mee stoppen. Toen zijn wij daar ingesprongen, omdat Bijan anders geen werk meer op zorgboerderij zou hebben. Zo hebben we kunnen regelen dat hij hier kon blijven werken met daarnaast nog veel meer andere mensen.'



Motivatie voor zorg

Wil je graag zorgboer worden, dan moet je vooral weten waar je het voor doet. 'Het belangrijkste is natuurlijk dat sowieso de motivatie er is om zorg te gaan leveren, om mensen verder te helpen en daarvoor je bedrijf in te zetten', vertel Van Pelt. 'Dus ik zou zeggen, als je een boerderij hebt en je wilt meer informatie hebben over het stukje zorg, neem dan zeker contact op met onze Stichting.'

