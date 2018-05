ADO verliest kort geding: 'Ik had eigenlijk niets anders verwacht'

DEN HAAG - 'Gerechtigheid, dat was het eerste wat ik dacht', zei Hans Ritburg van Cum Laude Events nadat hij de uitspraak van de rechter hoorde. Zijn onderneming won een kort geding van ADO Den Haag. De residentieclub moet tot 2022 horecapersoneel afnemen van het Zwijndrechtse bedrijf. Wel kan de Haagse club nog een bodemprocedure starten.

'Er is geen sprake van champagne of andere feestelijkheden', vervolgt Ritburg. 'Ik had eigenlijk niets anders verwacht. Volgens de ondernemer kent het kort geding 'geen winnaar'. 'Het belangrijkste is dat we nu onze relatie weer herstellen.'

Bang voor een eventuele bodemprocedure is de ondernemer overigens niet. 'De mogelijkheid bestaat natuurlijk wel', weet hij, 'al is het twijfelachtig dat een andere rechter anders zou oordelen. Mattijs Manders (algemeen directeur ADO red.) en ik hadden een verschil van mening waarin een kort geding uitkomst moest bieden. Laten we dit vonnis accepteren.'



'Niet om geld'

Sinds 2012 doet Cum Laude events de catering in het Cars Jeans Stadion. Daar komt als het kort geding wordt geaccepteerd vijf jaar bij. 'Daar was het mij om te doen', zegt Ritburg. 'Het ging mij niet om het geld. Ik wilde dat ADO de afspraken nakwam. Het is altijd mijn intentie geweest om samen te werken.'

ADO Den Haag wil niet reageren.

