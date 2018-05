Dinsdag 29 mei in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 29 mei ziet u de volgende zaken:

- Bij een woning in Hillegom is geprobeerd om in te breken. De bewoners vinden later in de tuin een kassabon van een bouwmarkt. Op de beelden van die transactie is de verdachte te zien.

- 's Morgens vroeg schrikt een vrouw wakker omdat er een inbreker in haar huis staat. Die gaat er vandoor met een biljet van 100 Zwitserse Frank. Na de inbraak wordt dat biljet omgewisseld bij het GWK en daar is de verdachte gefilmd.

- Een man en een vrouw stelen twee dure koptelefoons bij de Apple Store in winkelcentrum Leidsenhage.

- Aan de Waldorpstraat in Den Haag zijn midden in de nacht twee auto's in brand gestoken. De man die dat doet, is gefilmd door bewakingscamera's.

- Ook in Noordwijk is brand gesticht. Daar is een beddenwinkel aan de Hoofdstraat in vlammen op gegaan.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.