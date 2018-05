Den Haag sleept investeringen en banen binnen door Nederlandse handelsmissie in India

DEN HAAG - De Indiase techgigant HCL gaat in Den Haag een zogenoemd Center of Excellence on Cyber Security openen. Daarnaast krijgt het in India gevestigde bedrijf Precision Camshafts Limited (PCL) een kantoor in Den Haag. Dat laatste alleen al is goed voor een investering van 20 miljoen euro en zeker vijftig banen.

Dat hebben de bedrijven bekend gemaakt tijdens een handelsmissie in India van leden van het kabinet, onder wie premier Mark Rutte, de Haagse burgemeester Pauline Krikke en een delegatie Nederlandse ondernemers.

Volgens de gemeente Den Haag is HCL met ongeveer 120.000 werknemers één van de grotere spelers op het gebied van cybersecurity. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf staat op dit moment al in Den Haag.



Aantrekkelijke partner

Burgemeester Pauline Krikke stelt in een verklaring dat de vestiging van het expertisecentrum van HCL ‘de positie van Den Haag als één van de leidende cybersecurityclusters in Europa onderstreept’. De burgemeester: ‘Ik merk dat hier in India met interesse wordt gekeken naar waar we in Den Haag mee bezig zijn op het gebied van cybersecurity.'

'Daar komt bij dat Den Haag als internationale stad van vrede en recht, als regeringsstad, als stad met veel kennisinstellingen en internationale organisaties een aantrekkelijke partner en vestigingsplaats is voor de Indiase IT-sector. Het is goed te zien hoe de samenwerking die enkele jaren geleden is begonnen nu al tot nieuwe initiatieven en mooie resultaten leidt,’ aldus Krikke.



Verdere groei

De bedoeling is dat HCL nog meer activiteiten in Den Haag gaat ontplooien. Burgemeester Krikke tekende in aanwezigheid van premier Rutte een intentieverklaring met de onderneming waarin staat dat de voorwaarden worden onderzocht voor de oprichting van een breder ‘Innovation Center of Excellence’. Dit centrum richt zich op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van steden op het gebied van onder meer veiligheid, mobiliteit en het gebruik van de openbare ruimte via digitale innovatie, IT en het gebruik van data.

Samen werking leidt tot nieuwe initiatieven en mooie resultaten Pauline Krikke – Burgemeester Den Haag

Het andere Indiase bedrijf dat naar Den Haag komt, PCL, ontwikkelt nokkenassen voor onder andere General Motors, Ford, Toyota, Porsche en Daimler. Met de opening van het kantoor in Den Haag hoopt PCL klanten in Europa beter te kunnen bedienen.



Gunstig gelegen

‘Nederland heeft een bijzonder aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat, onder andere door een meertalige arbeidsmarkt en een geschikte geografische ligging. Den Haag is voor ons gunstig gelegen ten opzichte van onze klanten in Amsterdam, Eindhoven en Duitsland’, vindt Yatin Shah, voorzitter en Managing Director van PCL.

Verder tekende Krikke deze week in India overeenkomsten met de deelstaten Karnataka en Telangana. Daarin staat dat Den Haag Indiase start-ups gaat helpen om de Europese markt te verkennen.



Studenten naar Den Haag

Andersom gaan Indiase organisaties Haagse bedrijven in India ondersteunen. Ook is afgesproken dat IT-studenten uit de beide Indiase deelstaten deze zomer een Summer School over cybersecurity in Den Haag gaan volgen. De bedoeling is om ieder jaar een aantal Indiase studenten naar Den Haag te halen.

Tijdens het bezoek aan India bleek ook dat Den Haag model staat voor de ontwikkelingen daar. Zo hebben ze volgens wethouder Saskia Bruines (D66, economische zaken) in de elf miljoen mensen tellende deelstaat Telangana goed gekeken naar de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen binnen de The Hague Security Delta (HSD). Dat leidde daar tot een eigen Hyderabad Security Cluster (HSC). ‘Een gegeven waar we als Den Haag en Nederland trots op mogen zijn’, aldus Bruines in een verklaring.



Overeenkomsten

De basis voor de samenwerking met India werd ruim twee jaar geleden gelegd door wethouder Karsten Klein (CDA, economische zaken) van Den Haag. Die reisde toen met een Haagse delegatie naar dit land om te komen tot een structurele samenwerking. Hij ziet ook veel overeenkomsten tussen India en Den Haag, zo is er veel kennis over ICT en telecom. En dus mogelijkheden om samen te werken.

Burgemeester Krikke bezoekt India als lid van de brede Nederlandse handelsmissie die deze week in India is. Het is de grootste Nederlandse handelsmissie ooit in India. Behalve premier Rutte zijn ook de ministers Kaag, Bruins, Schouten en Van Nieuwenhuizen in India om de economische banden met dit land aan te halen. Werkgeversvoorman Hans de Boer is er met een grote delegatie van bedrijven.