Tweede zege voor Arantxa Rus in kwalificatie Roland Garros

MONSTER - Arantxa Rus heeft nog één overwinning nodig om het hoofdtoernooi te bereiken op Roland Garros. De 27-jarige tennisster uit Monster versloeg in de tweede ronde van de kwalificaties de Oostenrijkse Julia Grabher in twee sets: 6-3, 6-3.

In de laatste kwalificatieronde neemt Rus het op tegen de Italiaanse Deborah Chiesa, die de Sloveense Tamara Zidansek uitschakelde. Ze is als nummer 106 van de wereld als derde geplaatst in de kwalificaties, de 21-jarige Chiesa is de nummer 163 van de wereld.

Rus kwam in 2013 voor het laatst uit in het hoofdtoernooi van Roland Garros, een jaar eerder bereikte ze zelfs de vierde ronde. Ook Bibiane Schoofs en Richèl Hogenkamp zijn nog actief in het kwalificatietoernooi.

