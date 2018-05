'Fred Corporaal was helemaal gek van vliegen', aldus dorpsgenoot

ZEVENHOVEN - Een van de overleden slachtoffers van het vliegtuigongeluk bij Stolwijk van afgelopen dinsdag is de 79-jarige Fred Corporaal uit Zevenhoven. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Omroep West. Corporaal was een bekend figuur in het dorp, zo vertelt dorpsgenoot Martin van Mastwijk.

Van Mastwijk kreeg jaren geleden een vliegles van Corporaal voor zijn 50ste verjaardag. ‘Fred wist precies wat hij deed, was heel punctueel en nam geen risico tijdens het vliegen’. Corporaal werkte jaren als piloot voor de KLM. Toen hij met pensioen was bleef vliegen zijn grote hobby. Zelfs op zijn 79ste gaf Corporaal nog vlieglessen.

‘Ik voelde me destijds enorm veilig tijdens de vlucht, die werd begeleid door Corporaal. Hij bereidde het heel goed voor.’ Het was voor Van Mastwijk een bijzondere ervaring, omdat de vlucht over zijn eigen akkerbouwbedrijf in Zevenhoven ging. ‘Heel bijzonder om je akkerbouwvelden op zo’n manier te zien.’



Dorpsfiguur

Corporaal stalde zijn raceauto op het bedrijventerrein van Van Mastwijk. Hij was tot een paar jaar geleden ook actief bij de tennis in Zevenhoven. ‘Echt een sportliefhebber en iedereen in het dorp kende hem', vertelt Mieke, de vrouw van Martin van Mastwijk. Hij woonde 48 jaar in het dorp. ‘Hij was echt een dorpsfiguur.’

Dinsdag 22 mei kwam Fred Corporaal om het leven bij een vliegtuigongeluk in Stolwijk. Het vliegtuigje was met twee inzittenden opgestegen vanaf Roterdam The Hague Airport. Beiden mannen waren ervaren vliegers, meldt de politie. Het sporttoestel crashtte door nog onbekende oorzaak in een polder in Stolwijk. Bij het ongeluk kwam ook de andere inzittende, een 60-jarige man uit Leiden, om het leven.

