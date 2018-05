Leidse begraafplaats Groenesteeg neemt afstand van de kleur roze

LEIDEN - De parel van de monumentale begraafplaats Groenesteeg in Leiden, de aula uit 1859, is terug in zijn oude staat. Bij een grondige restauratie van de begraafplaats in 2011 was de aula roze geverfd. Bouwhistorisch onderzoek wees uit dat dit niet eens in de buurt kwam van de oorspronkelijke kleur: zandsteen. Er is nu dus opnieuw geschilderd.

Bouwhistorisch onderzoeker Suzanne Fischer heeft met behulp van een monster van het pleisterwerk de originele kleur kunnen bepalen, zo vertelt ze: 'Daaraan kon je zien dat de eerste afwerklaag beige was. En die bruinige laag kan je interpreteren als een zandsteen-imitatie.'

Fischer is blij met het eindresultaat. Met name omdat ze het roze echt niet vond kunnen: 'Heel vies, omdat het te hard is. Voor zo'n gebouw van de negentiende eeuw zijn de contrasten roze, zwart en wit te groot. Dan krijg je zoiets als te harde make up. Dat doet niks voor het gebouw.' Voorzitter Lodewijk Kallenberg van de Stichting Begraafplaats Groenesteeg is dan ook blij met het eindresultaat: 'Dit past veel meer bij de begraafplaats zoals die oorspronkelijk geweest is.'



Geen begrafenissen meer

Sinds 1975 mag er niemand meer worden begraven op Groenesteeg, toch is het nog steeds een bijzonder plek in Leiden. Bovendien maakt de verstilde monumentale begraafplaats deel uit van het zes kilometer lange Singelpark in Leiden. Met de renovatie van de aula kan Groenesteeg weer even vooruit, en is het gebouw weer te zien zoals het bedoeld was.

