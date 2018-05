Leiden maakt zich op voor 28ste marathon door Sleutelstad

LEIDEN - Leiden maakt zich dit weekend op voor de 28ste editie van de Leiden Marathon. Tienduizenden wandelaars en lopers staan aan de start om hun persoonlijke doel te halen. Mensen die dit weekend Leiden in of uit moeten, moeten rekening houden met afsluitingen.

Zaterdag kunnen er overdag verschillende afstanden gewandeld worden. Als eerste gaat 's ochtends de marathon van start. Daarna volgt de halve marathon en de tien kilometer. Zaterdagavond is om 22.30 uur de vijfkilometerloop met start en finish in de Breestraat.

Een dag later is het tijd voor de marathon, de halve marathon, de 10 kilometer en de KidsRun. De start van de halve marathon is zondag om 10.00 uur. Een half uur later mogen de deelnemers aan de marathon van start. De KidsRun start om 12.30 uur. Het startschot van de tienkilometerloop is om 14.30 uur.



Warme omstandigheden

De organisatie van de Leiden Marathon houdt rekening met de warme omstandigheden waaronder gelopen moet worden. Dat vertelt Tjeerd Scheffer van de organisatie.

Omroep West is er zondag natuurlijk bij. Via een liveblog op onze website houden we je op de hoogte, ook is er aandacht voor het evenement in het TV West Nieuws.