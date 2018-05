Vader van MH17-slachtoffer blij: 'Net sluit zich rond Russen'

MONSTER - 'Het net sluit zich rond de Russische brigade die in 2014 de Buk-raket afschoot op vlucht MH17.' Dat zegt Hans de Borst uit Monster over het onderzoek naar de aanslag, dat donderdag is gepresenteerd. De Borst verloor zijn 17-jarige dochter Elsemiek bij de vliegtuigcrash in 2014.

Het internationale Joint Investigation Team (JIT) komt donderdag met harde bewijzen over de betrokkenheid van de Russen. Wilbert Paulissen, hoofd Nationale Recherche, vertelde op een persconferentie dat de Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald afkomstig was van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk. Het onderzoeksteam gaat er in elk geval vanuit dat mensen binnen de 53ste brigade meer weten van de noodlottige raketlancering en van de mensen die erbij betrokken waren.

De Borst is blij met de uitkomst, omdat heel duidelijk wordt wie verantwoordelijk was voor de dood van zijn dochter. 'Ze tonen nu aan dat het net zich echt aan het sluiten is. Dat de raket echt van de 53ste brigade komt, is het nieuws van vandaag. Het JIT zegt niet zomaar dingen, dat doen ze pas als ze het driedubbel in kunnen brengen in een rechtszaak.'



Brief

Rusland heeft inmiddels gereageerd en ontkent opnieuw iedere betrokkenheid bij de ramp met de MH17. Daarom hebben tien nabestaanden woensdag met het oog op het komende WK voetbal een brief geplaatst in een Russische krant. Hans de Borst was één van hen.

De stichting Vliegramp MH17 verwacht dat het kabinet met dit onderzoek stappen zal nemen tegen Rusland.

