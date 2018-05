Deel dit artikel:











Proost! Er wordt weer volop bier geproefd in de Grote Kerk Foto: Richard Mulder Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Met een paar versgetapte biertjes is donderdag in de Grote Kerk in Den Haag de achtste editie van de Week van het Nederlandse Bier begonnen. Bierliefhebbers kunnen de komende dagen hun hart ophalen. Er zijn proeverijen, workshops, bierwandeltochten en bierdiners. Niet alleen hier, maar door het hele land.

Traditiegetrouw begint de Week van het Nederlandse Bier met het driedaagse Bierproeffestival in de Grote Kerk. Er zijn meer dan 200 soorten bier te proeven, van zeker 40 Nederlandse brouwerijen. Tijdens de opening in de Grote Kerk werd meteen het beste biertje van Nederland bekendgemaakt: Night Porter van de Bronckhorster Brewing Company, een bier uit het Gelderse Rha. Het drankje versloeg de 399 andere bieren die waren genomineerd. LEES OOK: Opening van Week van het Nederlandse Bier trekt zo'n 6.500 liefhebbers