Roland Garros: Robin Haase loot als achtste geplaatste David Goffin

REGIO - Robin Haase treft het niet in de eerste ronde van Roland Garros. De Haagse tennisser werd tijdens de loting van het Grand Slam-toernooi van Parijs gekoppeld aan David Goffin. De Belg is als achtste geplaatst in Parijs, Haase is de nummer 44 van de wereld.

Haase en Goffin speelden vijf keer eerder tegen elkaar en de Belg was vier keer de sterkste. De laatste keer was eerder deze maand in de masters van Madrid. Haase wist vorig jaar in Gstaad zijn enige zege op Goffin te boeken.

Kiki Bertens moet het in de eerste ronde opnemen tegen de Wit-Russin Arina Sabalenka. De 26-jarige Wateringse is als achttiende geplaatst in de tweede Grand Slam van het jaar. Ze speelde één keer eerder tegen de 20-jarige Sabalenka, de nummer 48 van de wereld. Dat was in 2017 in de Fed Cup. Bertens won die partij in drie sets.

LEES OOK: Kiki Bertens op karakter naar kwartfinales Neurenberg