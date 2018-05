Coalitie in Den Haag bijna rond: volgende week presentatie wethouders en plannen

DEN HAAG - De onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders in Den Haag naderen hun einde. Het nieuwe stadsbestuur en coalitieakkoord worden zeer waarschijnlijk midden volgende week gepresenteerd. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni zou dan over het nieuwe coalitieakkoord kunnen worden gedebatteerd.

Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben op vrijwel alle belangrijke dossiers al een akkoord gesloten, ook zijn sommige wethoudersposten al verdeeld en is in grote lijnen duidelijk wie namens de partijen wethouder wordt. Een conceptakkoord zou al naar de besturen van de partijen zijn gegaan ter goedkeuring. Dat melden bronnen rond de coalitiegesprekken in het Haagse stadhuis. Zij spreken ook nog steeds van een 'goede sfeer' tijdens de onderhandelingen.

Een van de heikele punten bij de onderhandelingen was bijvoorbeeld betaald parkeren. Hart voor Den Haag/Groep de Mos, die bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd in de Haagse raad, verzette zich in het verleden als oppositiepartij vaak tegen het invoeren daarvan in bepaalde delen van de stad. Nu is afgesproken dat draagvlak onder bewoners een nog grotere rol gaat spelen als het moet worden ingevoerd.



Statushouders en een cultuurcomplex

Over de opvang van vluchtelingen zijn ook afspraken gemaakt. De zevenhonderd extra statushouders die Den Haag wilde opvangen boven de wettelijke taakstelling zijn geschrapt. Dat betekent dat de stad geen extra vluchtelingen opvangt bovenop het aantal dat het Rijk de gemeente oplegt.

Een ander belangrijk onderwerp was het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein. Om de realisatie daarvan tot een goed einde te brengen, zou veel meer geld nodig zijn dan de bijna 177 miljoen euro die daarvoor tot nu toe was gereserveerd, klonk het steeds in de wandelgangen van het stadhuis. Zeker als daar een, door de instellingen gewenste, beweegbare vloer in moet komen is er een extra bedrag nodig. De vrees bestond dat dit ergens tussen de tien en twintig miljoen euro zou zijn.



Wethouders

De onderhandelaars hebben echter recent ontdekt dat die extra kosten meevallen. Bovendien ziet het ernaar uit dat de meest ervaren wethouder die straks gaat aantreden het project onder zijn hoede krijgt. Dat wordt VVD'er Boudewijn Revis. Hij is sinds 2012 wethouder en krijgt straks de portefeuille bouwen en wonen, inclusief dit project. Daarmee gaat ook een oude wens van hem in vervulling.

De tweede VVD-wethouder wordt een vrouw, bevestigen meerdere bronnen. Voor GroenLinks gaan geen raadsleden naar het college, maar treden zeer ervaren politici aan, melden ingewijden. Het zou gaan om Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen.



GroenLinks-kandidaten

Van Tongeren zit nu in de Tweede Kamer voor die partij. Zij was in het verleden onder meer directeur van Greenpeace en zit inmiddels sinds 2010 in de Tweede Kamer. Bij de laatste parlementsverkiezingen wilde de selectiecommissie van haar partij haar niet op de kieslijst zetten. Maar zij besloot zich wel kandidaat te stellen en werd door de leden op plek zes gezet.

Bert van Alphen was van 2006 tot 2010 al een periode wethouder in Den Haag. Hij was toen verantwoordelijk voor welzijn, volksgezondheid en emancipatie. Daarna werd hij nog kort wethouder welzijn, sociale zaken en zorg in Pijnacker-Nootdorp. Tegenwoordig is hij kinderombudsman in Den Haag.



Bekende gezichten

Van D66 en Groep de Mos zijn de kandidaten al langer bekend. Voor de democraten keert de huidige wethouder Saskia Bruines terug. Lijsttrekker Robert van Asten wordt de tweede bestuurder namens die partij. Groep de Mos levert Richard de Mos zelf en de nummer twee op de kieslijst, Rachid Guernaoui.

De onderhandelaars moeten ook nog wel een aantal afspraken met elkaar gaan maken. Zo staat maandag nog de daklozenopvang op het programma. Dat is ook een gevoelig onderwerp. De Haagse Rekenkamer maakte eerder dit jaar duidelijk dat de stad op dit punt ernstig tekort schiet.