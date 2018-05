Deel dit artikel:











Basketballers ZZ Leiden opnieuw onderuit in finale Floris Versteeg in duel met Donar. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden zijn opnieuw onderuit gegaan in de finale van de play-offs. In de Vijf Meihal verloren ze donderdagavond met 71-78 van Donar. Daardoor kijken ze nu tegen een 2-0 achterstand aan in de best-of-7-serie.

ZZ Leiden ging dinsdag in het eerste finaleduel kansloos ten onder (105-66). De derde wedstrijd wordt komende zaterdag om 19.30 uur in Groningen gespeeld. Daarna ontmoeten beide ploegen elkaar dinsdagavond weer in Leiden.