West Wekker: Den Haag heeft bijna nieuw college en volop bier in de Grote Kerk

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is vrijdag en dus bijna weekend. Pak een lekker kopje koffie, wij praten je bij over het belangrijkste nieuws in de regio. Zo wordt er in de Grote Kerk in Den Haag volop bier geproefd tijdens de Week van het Nederlandse bier, en heeft Den Haag bijna een nieuw college.

1. Coalitie in Den Haag bijna rond: volgende week presentatie wethouders en plannen

(Bijna) Witte rook uit het gemeentehuis van Den Haag. Na weken onderhandelen is het nieuwe college bijna rond. Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks hebben op vrijwel alle belangrijke dossiers al een akkoord gesloten. Waarschijnlijk wordt het coalitieakkoord volgende week woensdag gepresenteerd.

2. Proost! Er wordt weer volop bier geproefd in de Grote Kerk

Bierliefhebbers opgelet; tot zaterdag kun je ruim tweehonderd soorten bier proeven in de Grote Kerk in Den Haag. Het Bierproeffestival is de traditionele aftrap van de Week van het Nederlandse Bier. Gisteren werd al het beste biertje van Nederland bekendgemaakt; de 'Night Porter'.

3. Dief steelt politiejas en gaat er als 'agent' vandoor

In Boskoop vloog gisteravond enige tijd een politiehelikopter rond die op zoek was naar een voortvluchtig persoon op een scooter. De dief had vlak daarvoor een politiejas gestolen uit een politiebusje. Hij had de jas meteen aangetrokken en koos vervolgens het hazenpad.

4. Vader van MH17-slachtoffer blij: 'Net sluit zich rond Russen'

'Het net sluit zich rond de Russische brigade die in 2014 de Buk-raket afschoot op vlucht MH17.' Dat zegt Hans de Borst uit Monster over het onderzoek naar de aanslag, dat gisteren is gepresenteerd. De Borst verloor zijn 17-jarige dochter Elsemiek bij de vliegtuigcrash in 2014. Het internationale Joint Investigation Team (JIT) kwam met harde bewijzen over de betrokkenheid van de Russen. De Borst is blij: 'Het JIT zegt niet zomaar dingen, dat doen ze pas als ze het driedubbel in kunnen brengen in een rechtszaak.'

5. Verdachten in Vestia-zaak ontkennen meeste beschuldigingen

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond Vestia, groothuizenbezitter in onder meer Den Haag, Delft en Zoetermeer, spreken de meeste beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) tegen. Dat bleek gisteren voor de rechtbank in Rotterdam. Daar begon na zes jaar onderzoek het proces over de affaire die in 2012 bijna leidde tot de ondergang van de destijds grootste woningbouwcorporatie van Nederland.

Weer: Zon en wolken wisselen elkaar af. Later op de dag kans op een regen of onweersbui. Het wordt 23 tot 24 graden.

TV West Sport: TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld.