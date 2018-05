Stomdronken automobilist veroorzaakt ongeluk en kan rijbewijs inleveren

LEIDEN - Een stomdronken automobilist moest donderdag zijn rijbewijs inleveren na een ongeluk in Leiden. Hij botste op de Langegracht met zijn auto tegen een andere auto.

De man blies liefst 1480 ugl, dit staat voor een promillage van 3,45. Dat is zes keer meer dan is toegestaan. Dit betekent dat de automobilist tussen de elf en zeventien glazen alcohol achter de kiezen had.

'De kans is groot dat de bestuurder naast een straf voor het rijden onder invloed van alcohol, ook zelf moet opdraaien voor de geleden schade van de tegenpartij', laat een politiewoordvoerder weten. 'Verzekeraars vergoeden namelijk vaak de schade niet wanneer er alcohol in het verkeer gebruikt is.'