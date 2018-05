Oorkonde voor Omroep West-programma 'Goud voor Oud': 'Deze onderscheiding is ook voor de ouderen'

DEN HAAG - Omroep West-presentator Johan Overdevest heeft donderdag een oorkonde gekregen van Circom, de organisatie van Europese regionale omroepen. Die kreeg hij vanwege het televisieprogramma Goud voor Oud.

Het programma werd eind vorig jaar uitgezonden op TV West. In acht afleveringen liet Overdevest wensen in vervulling gaan van eenzame ouderen. Goud voor Oud was genomineerd voor een award in de categorie Minderheden in de Samenleving, maar die ging naar 'A boy like Liam' van de Zweedse regionale omroep SVT Öst. Goud voor Oud kreeg wel een eervolle vermelding. En dat deed Overdevest deugd.

'De jury vond het bijzonder dat we deze eenzaamheid lieten zien', vertelt Overdevest. 'Dit probleem is groter dan we denken en is vaak onzichtbaar. In dit programma stonden we niet boven de ouderen, maar gingen we met hen in gesprek. We boden hen een leuke dag aan en koppelden hen aan organisaties in Den Haag zodat hun situatie op de langere termijn ook daadwerkelijk verbetert.'



NL Award

De presentator is 'supertrots' met de eervolle vermelding. 'Maar deze prijs is zeker ook voor de ouderen die eenzaamheid een gezicht hebben gegeven', benadrukt de presentator. 'En de gemeente Den Haag en organisaties, die zich hard maken om eenzaamheid te bestrijden.'

Eerder was Goud voor Oud ook al genomineerd voor de jaarlijkse NL Awards in de categorie 'beste tv-programma', maar die prijs ging naar het programma 'Ken 'ie mie nog' van RTV Oost.