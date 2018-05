Jongen springt van dak tijdens vlucht voor politie en raakt ernstig gewond

GOUDA - In Gouda is een 16-jarige jongen vrijdagochtend vroeg ernstig gewond geraakt toen hij op de vlucht voor de politie van een dak sprong.

De politie was rond 5.00 uur naar een dak aan de Kleiweg gegaan na een melding over geluidsoverlast. Daar troffen ze vijf jongens en een meisje aan. Vier van hen stonden geregistreerd omdat ze zonder toestemming een jeugdinstelling in het oosten van het land hadden verlaten.

Toen de agenten deze vier jongeren aangaven dat ze mee moesten naar het bureau, sprong één van hen plotseling op. 'Hij rende een stuk over het dak en sprong - nog voordat de agenten hem konden inhalen - plotseling van het vier verdiepingen hoge gebouw', laat een woordvoerder van de politie weten.



Traumahelikopter

De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij was wel bij kennis. Vanwege de ernst van zijn verwondingen was ook een traumahelikopter opgeroepen. Zijn vriendin ging ook mee naar het ziekenhuis. De vier andere jongeren zijn meegenomen naar het politiebureau. Het is niet bekend of de jongeren spontaan op het dak zijn geklommen of bij iemand op bezoek waren.