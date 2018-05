Deel dit artikel:











Hagenaar met gestolen bankpassen aangehouden op A27 Politieauto | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 28-jarige automobilist uit Den Haag is donderdag aangehouden tijdens een verkeerscontrole op de A27. Hij had bankpassen bij zich waarvan de politie denkt dat ze gestolen zijn. De Hagenaar is vastgezet voor verder onderzoek.

Bij de controle in het Brabantse Hank waren de politie, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat betrokken. Tussen 14.00 uur en 21.00 uur werden tientallen weggebruikers gecontroleerd op parkeerplaats De Keizer. De controle werd gehouden om internationaal rondtrekkende criminele groepen - die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven zoals winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming en zakkenrollerij - een stok in de wielen te steken. Verder kregen twee automobilisten bekeuringen omdat zij reden terwijl ze geen rijbewijs hebben en werden er bekeuringen uitgedeeld voor onverzekerd rijden en het hinderen van andere weggebruikers.