Jubileum Alphense roeivereniging afgelast vanwege overlijden roeier

ALPHEN AAN DEN RIJN - De geplande festiviteiten ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van roeivereniging Alphen gaan niet door dit weekend. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Aanleiding is de dood van een 72-jarige roeier uit Alphen aan den Rijn.

Zijn stoffelijk overschot werd donderdag aangetroffen in het Aarkanaal. De man blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven.

De roeivereniging vindt het niet gepast om de activiteiten door te laten gaan. Vrijdagavond zou burgemeester Liesbeth Spies het startsein geven van het feestweekend, door de vlootschouw, bestaande uit ruim 100 roeiers, uit te zwaaien. De man die levenloos werd aangetroffen in het Aarkanaal was lid van de Alphense roeivereniging.



Reanimatie

Hij zou in een skiff, een éénpersoonsroeiboot, hebben gezeten toen hij door onbekende oorzaak in het water belandde. Een tweede roeier zou de drenkeling uit het water hebben gehaald. Een ooggetuige vertelde aan Studio Alphen dat een motoragent als eerste ter plekke was en meteen is begonnen met reanimeren. Reanimatie mocht niet meer baten.