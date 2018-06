Hoeveel verdiende Louis nu echt met zijn drugshandel?

DEN HAAG - 3925 euro en 61 cent. Dat is het bedrag dat Louis verdiend zou hebben met zijn drugshandel. Voor het dealen krijgt hij een werkstraf, nu zit hij voor de politierechter omdat het Openbaar Ministerie het verdiende geld terug wil. Maar volgens Louis heeft hij helemaal niet zoveel verdiend. 'Ik gaf veel weg, aan vrienden.'

De rechtszaak die volgt wordt een soort rekenoefening waarbij het hele drugsbedrijf van Louis wordt doorgelicht. Zijn inkoop, de verkoop en de materialen die hij nodig heeft om te handelen. Daar rolt uiteindelijk een bedrag uit. Niet verrassend: de advocaat van Louis komt op een lager bedrag uit, dan het Openbaar Ministerie.

Louis zit er een beetje verslagen bij. Er zit een grote witte pleister aan de zijkant van zijn hoofd. Hij blijkt zijn linkeroor te missen. Voor hem ligt een paars plastic tasje. Zijn blouse is gekreukt. Hij draagt witte sportsokken in zijn nette schoenen.



Ketamine, cocaïne en speed.

Volgens de politie handelt Louis een half jaar in harddrugs. Hij verkoopt ketamine, cocaïne en speed. Maar omdat de politie maar 12 weken handelen kan bewijzen, gaan ze uit van die periode. In die periode heeft hij een omzet van 8500 euro, volgens de officier van justitie.

Maar om zijn drugsbedrijfje te laten draaien, maakt hij ook kosten: zo koopt hij een weegschaal, een aparte telefoon en tankt wekelijks zijn oude Audi A4 vol om de drugs te bezorgen. Ook koopt hij voor 4600 euro drugs in. Al die kosten gaan af van zijn winst. Louis blijft volhouden: 'Ik heb helemaal geen winst gemaakt.' De rechter gelooft dat niet: 'U heeft er niks op verdiend?'. 'Klopt', anwoordt Louis.



'Kosten liggen hoger'

De advocaat komt met, volgens hem 'een reële voorstelling van zaken'. De inkomsten kloppen wel volgens hem, maar de kosten die Louis heeft gemaakt, die liggen hoger betoogt hij. Zo zijn de benzinekosten te laag en de weegschaal die Louis kocht, ging kapot zodat hij voor 175 euro een nieuwe moest kopen.

De advocaat komt uit op een winst van 1520 euro. 'Een erg goede verkoper is mijn cliënt niet', besluit hij. De advocaat somt ook nog eens de schulden van Louis op. Die bedragen bijna 3000 euro aan huurschuld, een lening en kosten om zijn vrouw naar Nederland te halen.



'Winst uitgegeven aan drugs'

De rechter is streng: Het zal wel even duren voordat u het betaald heeft, maar dat zijn de gevolgen van wat u gedaan heeft.' Hij denkt dat de winst voornamelijk is gaan zitten in Louis' eigen drugsverslaving. Louis moet eindelijk 3500 euro terugbetalen. Hij heeft nog een beetje korting gekregen omdat de benzinekosten wel erg hoog waren, vond de rechter.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





